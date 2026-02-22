Стало известно, сколько Долина заработает за три концерта в баре в Москве

По данным РИА Новости, концертная площадка рассчитана всего на 91 место. Самый дешевый билет обойдется зрителям в 9,5 тысяч рублей. В продаже есть места за столиками стоимостью 12,5 тысяч и 15,5 тысяч рублей в зависимости от расположения. За место за баром также придется заплатить 15,5 тысяч рублей. Кроме того, зрители могут приобрести самые дорогие билеты за 18,5 тысяч рублей — это места за столиками прямо у сцены.