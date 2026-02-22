Степашин: вступление Украины стало бы самым серьезным ударом по ЕС

В Киеве рассчитывают, что политическое решение о членстве в ЕС будет принято в 2027 году. В июне 2022 года стране был предоставлен статус кандидата в члены. Еврокомиссия предлагала начать переговоры о приеме еще в 2024 году, однако эти планы сорвались из-за позиции Венгрии. Переговоры о приеме направлены на синхронизацию всего законодательства страны-кандидата с законами Евросоюза. Обычно они продолжаются больше 10 лет, жестких рамок не существует. Как сообщало издание Politico, Евросоюз разрабатывает план из пяти шагов по ускорению принятия Украины.