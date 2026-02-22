Степашин: вступление Украины стало бы самым серьезным ударом по ЕС

«В шутку и всерьез скажу. Я думаю, самый серьезный удар по Евросоюзу будет в том случае, если туда придет террористический режим Украины. Вот тогда им сладко-то и не покажется», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности распада ЕС.
Например, Германию уже «не радуют» больше миллиона переехавших украинцев, констатировал Степашин. «Тем более, очень многие из них просто не работают, они получают достаточно большие пособия», — указал политик. По состоянию на февраль 2026 года, в Германии проживают около 1,16−1,4 млн беженцев с Украины.
В Киеве рассчитывают, что политическое решение о членстве в ЕС будет принято в 2027 году. В июне 2022 года стране был предоставлен статус кандидата в члены. Еврокомиссия предлагала начать переговоры о приеме еще в 2024 году, однако эти планы сорвались из-за позиции Венгрии. Переговоры о приеме направлены на синхронизацию всего законодательства страны-кандидата с законами Евросоюза. Обычно они продолжаются больше 10 лет, жестких рамок не существует. Как сообщало издание Politico, Евросоюз разрабатывает план из пяти шагов по ускорению принятия Украины.