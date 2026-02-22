Трамп заявил, что США направят госпитальное судно к берегам Гренландии

В конце января американская администрация сообщила о начале переговоров о дальнейшей судьбе Гренландии, выразив надежду на заключение выгодной сделки как для Вашингтона, так и для Европы. В Белом доме отметили, что по ряду вопросов уже удалось достичь прогресса.