Макрон попросил Трампа снять санкции с экс-еврокомиссара Бретона

Напомним, что США ввели визовые ограничения против Бретона и других лиц, которых Вашингтон считает причастными к попыткам цензуры американцев. Макрон назвал санкции против Бретона подрывом автономии европейского нормотворчества. Он также раскритиковал ограничения в отношении судьи. По данным газеты, Макрон поручил вызвать в МИД Франции посла США для объяснений.