Макрон попросил Трампа снять санкции с экс-еврокомиссара Бретона

«Я прошу вас пересмотреть решения вашей администрации и снять санкции, несправедливо введённые против Николя Гийу и Тьерри Бретона», — приводит издание выдержку из письма.
Напомним, что США ввели визовые ограничения против Бретона и других лиц, которых Вашингтон считает причастными к попыткам цензуры американцев. Макрон назвал санкции против Бретона подрывом автономии европейского нормотворчества. Он также раскритиковал ограничения в отношении судьи. По данным газеты, Макрон поручил вызвать в МИД Франции посла США для объяснений.
Ранее Дональд Трамп обнародовал в соцсети личную переписку с Эмманюэлем Макроном. В сообщениях французский президент предлагал организовать встречу «Группы семи» с участием российских представителей. Он также выражал недоумение по поводу политики Вашингтона в отношении Гренландии. Макрон осудил публикацию переписки, заявив о важности взаимного уважения между лидерами. В опубликованном обмене репликами также фигурировало сообщение от генсека НАТО Марка Рютте.
