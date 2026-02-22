Трамп отправил в Гренландию плавучий госпиталь

В январе, выступая на форуме Давосе, Трамп рассказал о намерении немедленно начать переговоры о приобретении Гренландии и отметил, что не хочет и не будет применять силу. Он также заявил, что США поступили глупо, «отдав» ее Дании после Второй мировой войны.