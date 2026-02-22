Ричмонд
Трамп отправил в Гренландию плавучий госпиталь

Трамп отправил в Гренландию плавучий госпиталь для медпомощи местным жителям.

ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп распорядился направить плавучий госпиталь в Гренландию для «лечения местных жителей».

«Мы отправляем большой корабль-госпиталь в Гренландию, чтобы лечить больных, которым там не могут помочь», — написал американский лидер в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, данная инициатива была реализована совместно с губернатором штата Луизиана Джеффом Лэндри.

Президент добавил, что судно «уже в пути».

Ситуация вокруг Гренландии.

В январе, выступая на форуме Давосе, Трамп рассказал о намерении немедленно начать переговоры о приобретении Гренландии и отметил, что не хочет и не будет применять силу. Он также заявил, что США поступили глупо, «отдав» ее Дании после Второй мировой войны.

В случае потенциальной войны над Гренландией «будут летать ракеты», предупредил Трамп. Но Соединенные Штаты не смогут защитить остров, если просто его арендуют.

После встречи с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп сообщил о создании основы будущей сделки по Гренландии. При этом он добавил, что не будет вводить десятипроцентные пошлины против нескольких европейских стран, которые должны были вступить в силу с февраля.

Как писал портал Axios, проект соглашения не подразумевает передачи США суверенитета над островом. Вместо этого предполагается размещение на острове системы ПРО «Золотой купол», а также обновление оборонного соглашения между Вашингтоном и Копенгагеном от 1951 года.

Позиция Вашингтона вызвала резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к Соединенным Штатам. Инициатива не получила поддержки и в Европе.

