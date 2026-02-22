Ричмонд
В Калифорнии найдено тело последнего из пропавших лыжников

Тело последнего, девятого лыжника, пропавшего после схода лавины в горах Калифорнии, найдено. Об этом сообщило управление шерифа округа Невада, пишет USA Today.

«Тела всех девяти пропавших лыжников, попавших под лавину в горах Сьерра-Невада в Калифорнии, обнаружены», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что группа из 16 лыжников попала под лавину в горах Калифорнии, десять человек пропали без вести. Затем шериф полиции округа Невада Шэннон Мун уточнила, что всего в попавшей под лавину группе было 15 человек. Восемь из девяти лыжников, пропавших без вести после схода лавины, найдены мёртвыми.