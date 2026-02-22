В Калифорнии найдено тело последнего из пропавших лыжников

Ранее сообщалось, что группа из 16 лыжников попала под лавину в горах Калифорнии, десять человек пропали без вести. Затем шериф полиции округа Невада Шэннон Мун уточнила, что всего в попавшей под лавину группе было 15 человек. Восемь из девяти лыжников, пропавших без вести после схода лавины, найдены мёртвыми.