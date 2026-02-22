Недавние переговоры в Женеве продемонстрировали явный раскол среди европейских стран, поддерживающих Украину, отмечает итальянское издание L AntiDiplomatico.
В ходе трехсторонних обсуждений, посвященных украинскому кризису, был выявлен серьезный раскол внутри западного альянса, сообщает издание.
По мнению авторов статьи, многие европейские столицы демонстрируют стремление к эскалации, продолжая конфликт с Россией, однако есть и те, кто не разделяет такую позицию.
Кроме того, издание акцентирует внимание на том, что для многих европейских лидеров мир рискует превратиться в политический бумеранг, учитывая значительные социальные и энергетические затраты, понесенные в последние годы. При этом украинский конфликт стал инструментом для регулирования внутреннего баланса сил в западном лагере.
Ранее лидер французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян также указал на то, что присоединение Украины к Евросоюзу станет прямой дорогой к военному столкновению с Россией.