Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

L'AntiDiplomatico: переговоры в Женеве привели к расколу в ЕС

Переговоры в Женеве продемонстрировали явный раскол среди европейских стран, поддерживающих Украину.

Источник: Аргументы и факты

Недавние переговоры в Женеве продемонстрировали явный раскол среди европейских стран, поддерживающих Украину, отмечает итальянское издание L AntiDiplomatico.

В ходе трехсторонних обсуждений, посвященных украинскому кризису, был выявлен серьезный раскол внутри западного альянса, сообщает издание.

По мнению авторов статьи, многие европейские столицы демонстрируют стремление к эскалации, продолжая конфликт с Россией, однако есть и те, кто не разделяет такую позицию.

Кроме того, издание акцентирует внимание на том, что для многих европейских лидеров мир рискует превратиться в политический бумеранг, учитывая значительные социальные и энергетические затраты, понесенные в последние годы. При этом украинский конфликт стал инструментом для регулирования внутреннего баланса сил в западном лагере.

Ранее лидер французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян также указал на то, что присоединение Украины к Евросоюзу станет прямой дорогой к военному столкновению с Россией.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше