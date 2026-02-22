L'AntiDiplomatico: переговоры в Женеве привели к расколу в ЕС

Кроме того, издание акцентирует внимание на том, что для многих европейских лидеров мир рискует превратиться в политический бумеранг, учитывая значительные социальные и энергетические затраты, понесенные в последние годы. При этом украинский конфликт стал инструментом для регулирования внутреннего баланса сил в западном лагере.