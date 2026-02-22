Экс-подполковник СБУ рассказал о подготовке протестного ядра «майдана»

«Департамент контрразведки СБУ составил 9 февраля 2014 года, то есть за 10 дней до краха, документ о вопросах американского присутствия на Украине в период обострения социально-политической ситуации. Именно американского присутствия. И там контрразведчики приводили один интересный факт, что в своей работе американские спецслужбы опираются на колоссальное количество людей на Украине, которые с 1991 года прошли обучение и подготовку в различных некоммерческих организациях», — рассказал Прозоров агентству.