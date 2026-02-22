Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последний вывозной рейс для российских туристов на Кубе вылетел в Москву

Последний вывозной рейс для российских туристов вылетел из Варадеро в Москву.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Самолет, выполняющий последний, 11-й вывозной рейс в Россию для туристов на Кубе, вылетел из Варадеро в Москву, выяснило РИА Новости на основе данных онлайн-табло «Шереметьево».

«Рейс FV 6928 из Варадеро летит… Взлет 21 февраля в 20.30 по местному времени (22 февраля в 04.30 мск)», — сообщается на онлайн-табло.

Самолет должен прилететь в Москву в 18.20 мск, отмечается на онлайн-табло.

Вывозные рейсы для туристов, находящихся на Кубе, выполняли авиакомпании «Россия» и Nordwind («Северный ветер»). «Россия» уже выполнила четыре рейса из Варадеро и один из Гаваны, Nordwind — три рейса из Варадеро, один из Кайо-Коко и один из Ольгина.

Программа полетов российских авиакомпаний на Кубу была скорректирована из-за сложностей с заправкой самолетов на острове. Минэкономразвития России в связи с этой ситуацией рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров на остров, а туристам — воздержаться от поездок туда.