Последний вывозной рейс для российских туристов на Кубе вылетел в Москву

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Самолет, выполняющий последний, 11-й вывозной рейс в Россию для туристов на Кубе, вылетел из Варадеро в Москву, выяснило РИА Новости на основе данных онлайн-табло «Шереметьево».
«Рейс FV 6928 из Варадеро летит… Взлет 21 февраля в 20.30 по местному времени (22 февраля в 04.30 мск)», — сообщается на онлайн-табло.
Самолет должен прилететь в Москву в 18.20 мск, отмечается на онлайн-табло.
Вывозные рейсы для туристов, находящихся на Кубе, выполняли авиакомпании «Россия» и Nordwind («Северный ветер»). «Россия» уже выполнила четыре рейса из Варадеро и один из Гаваны, Nordwind — три рейса из Варадеро, один из Кайо-Коко и один из Ольгина.
Программа полетов российских авиакомпаний на Кубу была скорректирована из-за сложностей с заправкой самолетов на острове. Минэкономразвития России в связи с этой ситуацией рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров на остров, а туристам — воздержаться от поездок туда.