Последний вывозной рейс для российских туристов на Кубе вылетел в Москву

Вывозные рейсы для туристов, находящихся на Кубе, выполняли авиакомпании «Россия» и Nordwind («Северный ветер»). «Россия» уже выполнила четыре рейса из Варадеро и один из Гаваны, Nordwind — три рейса из Варадеро, один из Кайо-Коко и один из Ольгина.