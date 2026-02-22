«Зеленский не имел права»: на Украине требуют вернуть Труханова на пост мэра Одессы

Владимир Зеленский должен вернуть Геннадия Труханова на пост мэра Одессы. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.
«Он [Зеленский] даже не имел права снимать Труханова. То есть это нарушение конституции было. За такие вещи импичмент положен. Но у нас же нет Конституционного суда. Он разгромлен, он не укомплектован до сих пор», — отметил политолог.
Соскин подчеркнул, что Труханов должен заняться вопросами жизнеобеспечения Одессы, так как нынешняя городская власть не обладает необходимыми компетенциями для решения сложившейся ситуации. Он добавил, что горсовет должен защищать свою независимость и право на принятие решений.
Ранее Зеленский лишил Труханова украинского гражданства. В ответ бывший мэр Одессы заявил, что не собирается покидать Украину или город, так как обвинения в наличии у него российского паспорта являются ложными. Позже горсовет Одессы официально признал утрату Трухановым украинского гражданства.