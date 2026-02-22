Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп направил к Гренландии госпитальное судно

Трамп объявил о направлении госпитального судна к Гренландии для предоставления медпомощи местному населению.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп объявил о направлении госпитального судна в акваторию Гренландии с целью предоставления медицинской помощи местному населению.

«В сотрудничестве с выдающимся губернатором Луизианы Джеффом Лэндри мы направим в Гренландию прекрасное госпитальное судно, чтобы позаботиться о многих больных людях, о которых там никто не думает», — заявил Трамп в своем сообщении на платформе Truth Social.

Ранее Лэндри на своей странице в социальной сети X* выразил намерение интегрировать Гренландию в состав Соединенных Штатов, что вызвало дипломатический скандал в Дании и привело к вызову посла США для разъяснений в датский МИД.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил Вашингтон о контрмерах при милитаризации Гренландии.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше