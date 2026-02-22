Трамп направил к Гренландии госпитальное судно

Президент США Дональд Трамп объявил о направлении госпитального судна в акваторию Гренландии с целью предоставления медицинской помощи местному населению.
«В сотрудничестве с выдающимся губернатором Луизианы Джеффом Лэндри мы направим в Гренландию прекрасное госпитальное судно, чтобы позаботиться о многих больных людях, о которых там никто не думает», — заявил Трамп в своем сообщении на платформе Truth Social.
Ранее Лэндри на своей странице в социальной сети X* выразил намерение интегрировать Гренландию в состав Соединенных Штатов, что вызвало дипломатический скандал в Дании и привело к вызову посла США для разъяснений в датский МИД.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил Вашингтон о контрмерах при милитаризации Гренландии.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.