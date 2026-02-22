В Роскачестве объяснили, может ли работодатель обязать носить сменную обувь

Работодатель вправе установить требование о ношении сменной обуви, но только при наличии законных оснований и с учётом соблюдения норм трудового законодательства, рассказала в беседе с RT директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.
«В Трудовом кодексе России закреплена обязанность работодателя обеспечивать безопасные условия труда и соблюдать санитарные нормы. Если специфика работы связана с определёнными требованиями гигиены и безопасности, сменная обувь может быть обязательной. Например, в медицинских организациях, лабораториях, на пищевом производстве или в детских учреждениях это обусловлено санитарными правилами. На производственных предприятиях требование может быть связано с техникой безопасности — например, использование специальной защитной обуви», — привела примеры эксперт.
При этом, если речь идёт о такой обуви, работодатель обязан обеспечить ею работников за свой счёт, подчеркнула собеседница RT.
«В офисах ситуация иная. Если работа не связана с рисками и санитарными требованиями, работодатель не может обязать сотрудников переобуваться только по причине текущего времени года. Однако он вправе закрепить такое правило в локальных нормативных актах (правилах внутреннего трудового распорядка или положении о дресс-коде), если это обосновано условиями эксплуатации помещений, заботой о сохранности имущества или корпоративной культурой», — заключила Ганькина.
