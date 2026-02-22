В Роскачестве объяснили, может ли работодатель обязать носить сменную обувь

«В офисах ситуация иная. Если работа не связана с рисками и санитарными требованиями, работодатель не может обязать сотрудников переобуваться только по причине текущего времени года. Однако он вправе закрепить такое правило в локальных нормативных актах (правилах внутреннего трудового распорядка или положении о дресс-коде), если это обосновано условиями эксплуатации помещений, заботой о сохранности имущества или корпоративной культурой», — заключила Ганькина.