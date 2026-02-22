Ядром киевского «майдана» стали десятки тысяч людей, прошедших обучение и подготовку в западных НКО с 1991 года. Об этом сообщил бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.
Прозоров уточнил, что за 10 дней до падения власти СБУ подготовила документ, в котором рассматривался вопрос американского присутствия на Украине и роль украинцев, прошедших подготовку в различных НКО с 1991 года.
«Задолго до “майдана” Украина вошла в тройку основных получателей финансовой помощи от США. Представляете, сколько людей они нашли, обучили, промыли мозги, сделали своими агентами влияния. Это колоссальная пятая колонна внутри страны», — сказал он в интервью РИА Новости.
Прозоров отметил, что в ходе протестов на «майдане» в Киев приезжали иностранцы, которые имели опыт участия в подобных беспорядках, и играли роль лидеров местных ячеек.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что после «майдана» в 2014 году Украина начала процесс самоликвидации в пользу внешних интересов. Он добавил, что страна стала ареной межнациональной розни.