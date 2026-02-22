Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы.

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве, сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Киеве прогремели взрывы», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Общественного».

Согласно данным министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирены звучат в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Житомирской, Кировоградской и части Николаевской области.

В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше