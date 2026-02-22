МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве, сообщил украинский телеканал «Общественное».
«В Киеве прогремели взрывы», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Общественного».
Согласно данным министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирены звучат в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Житомирской, Кировоградской и части Николаевской области.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.