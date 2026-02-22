Аналитик Кошкович назвал выпад Зеленского в адрес Венгрии худшей авантюрой

Действия главы киевского режима Владимира Зеленского против Венгрии и Словакии можно считать его худшей авантюрой, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
Так эксперт прокомментировал предупреждение словацкого премьер-министра Роберта Фицо остановить подачу электроэнергии на Украину. Заявление главы правительства Словакии стало ответом на поведение руководителя киевского режима.
«Попытка Зеленского заблокировать Венгрию и Словакию стала его худшей авантюрой на сегодняшний день», — написал Кошкович на своей странице в социальной сети X*.
Он полагает, что венгерские и словацкие власти могут согласовывать свои действия в ответ на нападки и ультиматумы главы киевского режима.
Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что Будапешт может рассмотреть вопрос о прекращении поставок на Украину электроэнергии, если Киев не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Он обратил внимание, что подобный сценарий уже рассматривает Словакия.
18 февраля глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что его страна остановила поставки дизельного топлива на Украину в связи с блокировкой транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба».
