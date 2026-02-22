Observer: Карл III дал полиции доступ к данным об экс-принце Эндрю

Король Великобритании Карл III разрешил предоставить полиции доступ к архивам и документам, связанным с деятельностью экс-принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора.
Об этом пишет The Observer со ссылкой на источник в королевской семье.
Уточняется, что по решению монарха следователи получат доступ к электронным письмам, внутренним файлам и правительственным документам, касающимся работы Эндрю в качестве торгового представителя Великобритании. Решение принято на фоне скандала вокруг его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном.
«Мы заявили, что будем сотрудничать в полной мере и от всего сердца», — сообщил источник.
Ранее газета The Telegraph писала, что брат короля Карла III, экс-принц Эндрю мог летать на встречи с Эпштейном на самолётах ВВС Британии.