Орбан и Туск поругались в соцсети из-за финансирования Киева

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан связал свою позицию по Украине с прекращением поставок нефти. Он заявил, что пока Владимир Зеленский не возобновит транзит по трубопроводу «Дружба», Будапешт не окажет поддержки. Венгрия уже прекратила поставки дизельного топлива и заблокировала крупный военный кредит от ЕС. Орбан также предупредил о возможной остановке поставок электроэнергии на Украину с 23 февраля.