Орбан и Туск поругались в соцсети из-за финансирования Киева

Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в блокировании европейской помощи Украине. Заявления прозвучали в социальной сети X.

Источник: Life.ru

«Премьер-министр Орбан только что заблокировал европейскую помощь Украине, (Председатель партии “Право и справедливость” (PiS) Ярослав. — Прим. Life.ru) Качиньский пытается заблокировать SAFE, то есть деньги на оборону и польскую оружейную промышленность. Угадайте, кто доволен», — написал Туск.

Через несколько часов Орбан ответил, обратившись к польскому коллеге напрямую. Он напомнил о действиях главаря киевского режима Владимира Зеленского, которые, по его словам, направлены против Будапешта. Венгерский премьер подчеркнул, что действует исходя из интересов своей страны.

«Дорогой Дональд, я отвечаю за Венгрию и венгров. Если кто-то причиняет им боль, я обязан их защищать», — пояснил политик.

Спор развернулся на фоне обсуждения финансирования Украины и распределения средств в рамках европейских механизмов поддержки. Обсуждение сопровождалось взаимными обвинениями в блокировании решений.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан связал свою позицию по Украине с прекращением поставок нефти. Он заявил, что пока Владимир Зеленский не возобновит транзит по трубопроводу «Дружба», Будапешт не окажет поддержки. Венгрия уже прекратила поставки дизельного топлива и заблокировала крупный военный кредит от ЕС. Орбан также предупредил о возможной остановке поставок электроэнергии на Украину с 23 февраля.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

