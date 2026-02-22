«Калашников» потребовал 35 миллионов рублей с поставщика деталей

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Концерн «Калашников» через суд требует более 35 миллионов рублей с ивановской компании «Интертехника», руководители которой обвиняются в поставках концерну некачественных деталей, следует из материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
«АО “Концерн “Калашников” обратилось в суд с исковым заявлением к ООО “Интертехника” о взыскании 29,944 миллиона рублей неосновательного обогащения… 5,348 миллиона рублей штрафа по договору подряда от 5 апреля 2024 года”, — говорится в документе.
Суд принял иск к производству. Согласно материалам, представитель ответчика выдвинул возражения. Судебное заседание назначено на 30 марта.
Как сообщали ранее в пресс-службе судов Ивановской области, руководитель ООО «Ивановские ковши» и учредитель ООО «Интертехника» Алексей Морохов обвиняется в хищении денег у «Калашникова» при исполнении договора подряда в рамках гособоронзаказа,
По версии следствия, «Интертехника» поставила «Калашникову» полуфабрикаты деталей для боеприпасов, зная об их несоответствии техническим требованиям. Также обвиняемыми по делу проходят директор и учредитель «Интертехники», победитель шоу «Танцы со звездами» Алексей Леденев и экс-директор компании Юрий Чернышев. Морохов арестован, Леденев находится под подпиской о невыезде, Чернышеву суд избрал запрет определенных действий.
Морохову, помимо мошенничества, вменяется контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей и полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев.
В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что ущерб от мошенничества превышает 35 миллионов рублей.