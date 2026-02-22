«Калашников» потребовал 35 миллионов рублей с поставщика деталей

По версии следствия, «Интертехника» поставила «Калашникову» полуфабрикаты деталей для боеприпасов, зная об их несоответствии техническим требованиям. Также обвиняемыми по делу проходят директор и учредитель «Интертехники», победитель шоу «Танцы со звездами» Алексей Леденев и экс-директор компании Юрий Чернышев. Морохов арестован, Леденев находится под подпиской о невыезде, Чернышеву суд избрал запрет определенных действий.