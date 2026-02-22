Гвардейцы-танкисты группировки «Центр» отметили в зоне СВО окончание Масленицы

В нем отмечается, что празднование Масленицы в зоне проведения спецоперации является важным культурным и психологическим аспектом, позволяющим личному составу временно отвлечься от боевых задач. Этот ритуал, имеющий глубокие корни в русской культуре и отмечаемый во всех регионах России, способствует укреплению боевого братства и поддержанию связи с родными и близкими.