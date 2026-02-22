Ричмонд
Гвардейцы-танкисты группировки «Центр» отметили в зоне СВО окончание Масленицы

Празднование Масленицы в зоне проведения спецоперации является важным культурным и психологическим аспектом, позволяющим личному составу временно отвлечься от боевых задач, сообщили в Минобороны РФ.

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» отметили в зоне спецоперации окончание Масленичной недели. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Военнослужащие 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск “Центр”, выполняющие боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, отметили завершение Масленичной недели. Для танкистов был накрыт праздничный стол с блинами и пирогами», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что празднование Масленицы в зоне проведения спецоперации является важным культурным и психологическим аспектом, позволяющим личному составу временно отвлечься от боевых задач. Этот ритуал, имеющий глубокие корни в русской культуре и отмечаемый во всех регионах России, способствует укреплению боевого братства и поддержанию связи с родными и близкими.