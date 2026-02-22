Ричмонд
Карл III одобрил доступ к документам по делу о связях брата с Эпштейном

Король дал разрешение передавать следственным органам документы и записи экс-принца Эндрю.

Источник: Аргументы и факты

Король Великобритании Карл III одобрил правоохранительным органам беспрепятственный доступ к документам, необходимым для проведения расследования по делу о предполагаемых связях его брата бывшего герцога Йоркского Эндрю Маунтбеттена-Виндзора с финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает Observer со ссылкой на источники.

По информации издания, король дал разрешение представителям Букингемского дворца передавать следственным органам документы и записи, имеющие отношение к данному расследованию.

Со слов информаторов, следователи смогут ознакомиться с документами, электронными письмами и записями, связанными с профессиональной деятельностью герцога Йоркского в качестве торгового представителя.

Ранее также стало известно, что Букингемский дворец не будет препятствовать решению правительства Великобритании о возможном исключении Эндрю из списка наследников престола.

