Трамп заявил, что собирается отправить плавучий госпиталь в Гренландию

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты направят плавучий госпиталь в Гренландию для оказания медицинской помощи местным жителям.
«Мы собираемся отправить в Гренландию большое судно-госпиталь, чтобы позаботиться о многих больных людях, о которых там не заботятся», — написал он в соцсети Truth Social.
Американский лидер отметил, что инициатива реализована совместно с его спецпосланником по взаимодействию с островом Джеффом Лэндри.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США могли бы хорошо вложиться в Гренландию.