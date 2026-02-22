Ричмонд
В Киеве прогремели новые взрывы

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели новые взрывы.

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Взрывы снова прозвучали в Киеве, сообщает украинский телеканал «Общественное» на фоне воздушной тревоги в ряде областей Украины.

«В Киеве снова слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Общественного».

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и других областях страны, кроме западных, звучат сирены воздушной тревоги.

