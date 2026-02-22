Ранее профессор политологии в Университете Род-Айленда в США Николай Петро заявил, что в Европе активизируются силы, выступающие за диалог с Россией. По его словам, таких голосов много как в Германии, так и в других государствах объединения. Эксперт подчеркнул, что русофобская политика лидеров стран ЕС вызывает реакцию противоположных политических сил. И чем агрессивнее ведёт себя то же немецкое правительство Фридриха Мерца, тем большее сопротивлении оно будет встречать.