Орбан и Туск публично поспорили из-за финансирования Киева

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава польского правительства Дональд Туск вступили в публичную полемику в социальной сети X по вопросу финансирования Украины.
«Орбан только что заблокировал европейскую помощь Украине, (лидер польской партии “Право и справедливость” Ярослав. — RT) Качиньский пытается заблокировать SAFE, то есть средства на оборону и польскую оружейную промышленность. Угадайте, кто доволен», — написал Туск.
Через несколько часов Орбан ответил, обратившись к польскому премьеру. Он напомнил о действиях Владимира Зеленского в отношении Будапешта и подчеркнул, что действует в интересах своей страны.
«Дорогой Дональд, я несу ответственность за венгерский народ и за Венгрию. Если кто-то причинит им вред, мой долг — защитить их», — заявил венгерский премьер.
Ранее глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт блокирует предоставление Украине кредита Евросоюза в размере €90 млрд до возобновления транзита нефти из России по трубопроводу «Дружба».
До этого Орбан заявлял, что не позволит возложить бремя поддержки украинских властей на венгерских граждан. По его словам, Будапешт не намерен участвовать в финансировании Киева. Он также отмечал, что власти Евросоюза пытаются изъять средства у венгерских семей, чтобы затем направить их Украине.