Лидер АдГ Вайдель: мир в Европе возможен только при участии России

Алиса Вайдель, занимающая пост сопредседателя партии «Альтернатива для Германии», в ходе партийного мероприятия подчеркнула, что достижение мира в Европе невозможно без активного участия России.
«Мы заинтересованы в установлении диалога и сотрудничестве как с Соединенными Штатами, так и с Россией, поскольку мир в Европе возможен только с Россией, но не без», — отметила Вайдель.
Кроме того, она призвала сделать все необходимое для скорейшего завершения конфликта на территории Украины.
Ранее премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер также допустил, что Германия может вернуться к экономическому взаимодействию с Россией.
