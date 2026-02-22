Европа на Мюнхенской конференции продемонстрировала желание использовать ВСУ до последнего украинца в конфликте с Россией. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
«Недавняя Мюнхенская конференция показала, что они реально думают, они реально думают об одном — использовать украинскую армию до последнего украинца в конфликте с Россией», — сказал экс-премьер в интервью ТАСС.
Азаров добавил, что вопросы изменения текущего режима на Украине следует обсуждать с американской стороной, а не с европейцами. Он уточнил, что только США могут предложить более реалистичный подход к разрешению конфликта.
Ранее KP.RU писал, что главным препятствием для разрешения конфликта является киевский режим, который продолжает получать поддержку в ЕС. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что в будущем политический класс Европы «сойдет с дорожки» и к власти придут те, с кем будет возможно вести диалог.