Последний вывозной рейс для российских туристов вылетел с Кубы

В конце января президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт товаров из стран, которые поставляют нефть на Кубу. В стране начался дефицит топлива, в том числе авиационного, а также возникли перебои с электричеством. Генконсульство России сообщало, что российские авиакомпании организуют вывозные рейсы для россиян, у которых есть обратные билеты. Авиакомпания «Россия» с 24 февраля приостанавливает рейсы на Кубу.