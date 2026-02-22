Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава АдГ призвала вернуться к импорту энергоносителей из России

Вайдель призвала вернуться к атомной энергетике и импорту энергоносителей из РФ.

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель на партийном мероприятии в федеральной земле Рейнланд-Пфальц призвала вернуться к атомной энергетике и импорту энергоносителей из России.

«Германия должна вернуться к доступному и надежному энергоснабжению, чтобы быть конкурентноспособной на международном уровне. И к этому относится и возврат к атомной энергетике, разумеется, и мы должны закупать энергоносители, нефть и газ, там, где это доступнее всего — в России», — заявила она.

По данным объединенного реестра газовых хранилищ (AGSI), по состоянию на 6 февраля 2026 года заполненность хранилищ ФРГ газом составляла лишь 28,42%. Ранее представитель министерства экономики ФРГ назвала надежной ситуацию с газоснабжением в Германии, несмотря на падение уровня заполненности газохранилищ.

В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов — он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

Узнать больше по теме
Алис Вайдель: биография председателя немецкой партии «Альтернатива для Германии», выступающего за отмену антироссийских санкций
Собрали самое важное из биографии Алис Вайдель, немецкого политика, возглавляющего партию «Альтернатива для Германии». Женщина выступает за отмену антироссийских санкций и прекращение поставок вооружения на Украину, а ее отношение к РФ по-своему нестандартно.
Читать дальше