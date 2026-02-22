Россиянам объяснили, почему лучше не выставлять ненужные вещи в подъезде

«Одна из причин кроется в пожарных правилах. Загромождение путей эвакуации может считаться недопустимым. В таких ситуациях инспекция может применить ст. 20.4 КоАП России. Любые коробки или диваны способны помешать спасению людей при задымлении. Жителю в таком случае может грозить штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, организации — от 300 тыс. до 400 тыс. рублей», — добавил эксперт.