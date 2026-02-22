Россиянам объяснили, почему лучше не выставлять ненужные вещи в подъезде

Некоторые жильцы думают, что выставить старое кресло или стопку книг в общий коридор будет добрым делом для соседей. Но, вероятно, подобные намерения могут закончиться штрафными выплатами, предупредил в беседе с RT общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
«Одна из причин кроется в пожарных правилах. Загромождение путей эвакуации может считаться недопустимым. В таких ситуациях инспекция может применить ст. 20.4 КоАП России. Любые коробки или диваны способны помешать спасению людей при задымлении. Жителю в таком случае может грозить штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, организации — от 300 тыс. до 400 тыс. рублей», — добавил эксперт.
Также существуют санитарные нормы, напомнил специалист.
«Хлам в подъезде может стать причиной появления насекомых в подъезде. Организации по управлению домами рискуют большими штрафами за беспорядок в местах общего пользования. Поэтому, скорее всего, коммунальщики просто уберут бесхозные вещи на свалку», — объяснил Бондарь.
В качестве альтернативы собеседник RT предложил использовать домовые чаты для обмена вещами.
Ранее в ГД напомнили, что с 1 марта устанавливается новый порядок в части оплаты ЖКУ.