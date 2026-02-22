Ричмонд
FT: в Иране студенты вышли на новые антиправительственные протесты

В Иране студенты нескольких университетов провели антиправительственные акции в первый день нового учебного семестра, утверждает Financial Times.

По данным газеты, протесты прошли в Тегеране. Студенты собрались на территории кампусов и скандировали лозунги против властей и верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Сообщается, что на некоторых площадках произошли столкновения с группами сторонников правительства.

«Протесты проходят на фоне обострения напряжённости в отношениях с США», — подчёркивается в публикации.

Ранее американская газета The New York Times со ссылкой на спутниковые снимки и полётные данные сообщила о резком увеличении числа военных самолётов США на территории Иордании на фоне обострения отношений с Ираном.

