Украина утратит возможность продолжать конфликт, когда российские войска освободят Донбасс и Запорожье. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
«По моему мнению, не будет никаких сомнений, что в военном и экономическом отношениях Украина не сможет поддерживать конфликт», — сказал аналитик в эфире YouTube-канала.
Меркурис отметил, что киевский режим близок к тому, что никакая западная поддержка не обеспечит Украине возможность продолжать конфликт.
Ранее KP.RU писал, что украинские войска несут значительные потери. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что истощение ресурсов ВСУ должно стать стимулом для Киева к урегулированию конфликта.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что ключевой целью СВО является обеспечение долгосрочной безопасности и устойчивого развития России. Он добавил, что Москва остается открытой для мирных переговоров.