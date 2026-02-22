Глава МИД Финляндии заявила, что стране больше нечем помочь Украине

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что страна предоставила Украине всю доступную помощь, больше помогать ей нечем.
«По прошествии почти четырёх лет мы направили все, что могли», — отметила Валтонен в интервью телепрограмме Yle Ykkösaamu.
При этом она также не стала исключать вероятность ведения переговоров между ЕС и Россией в ближайшем будущем.
«Нужно договориться, чего мы хотим достичь этим диалогом, и кто что делает», — отметила Валтонен.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев пошутил про мозг президента Финляндии Александра Стубба.
