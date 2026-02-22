Ричмонд
Глава МИД Финляндии заявила, что стране больше нечем помочь Украине

Валтонен не стала исключать вероятность ведения переговоров между ЕС и Россией в ближайшем будущем.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что страна предоставила Украине всю доступную помощь, больше помогать ей нечем.

«По прошествии почти четырёх лет мы направили все, что могли», — отметила Валтонен в интервью телепрограмме Yle Ykkösaamu.

При этом она также не стала исключать вероятность ведения переговоров между ЕС и Россией в ближайшем будущем.

«Нужно договориться, чего мы хотим достичь этим диалогом, и кто что делает», — отметила Валтонен.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев пошутил про мозг президента Финляндии Александра Стубба.

