В Гааге задержали 8 человек на акции против строительства приюта для беженцев

В Гааге прошла несанкционированная демонстрация против строительства приюта в здании бывшей больницы. Мероприятие началось около 13:30 на улице Спортлаан и завершилось примерно через час. В ходе акции полиция задержала восемь человек, подозреваемых в нарушениях общественного порядка, нападениях и оскорблениях. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.