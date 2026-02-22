Ричмонд
WSJ сообщила об аресте принца Эндрю из-за передачи секретных файлов Эпштейну

Младший брат британского короля Карла III, принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, был арестован за пересылку конфиденциальных правительственных документов американскому финансисту Джеффри Эпштейну. Об этом 20 февраля сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Источник: AP 2024

«Эндрю регулярно отправлял Эпштейну отчеты о визитах и деловых встречах, а также сведения о британских компаниях и инвестиционных возможностях», — сообщили в публикации.

Новость дополняется.

Узнать больше по теме
Биография принца Эндрю: как популярный член королевской семьи Британии лишился титулов и привилегий
Его называли одним из самых любимых сыновей королевы Елизаветы II, а в 1980-е он пользовался большой популярностью у публики. За последние десятилетия репутация принца Эндрю резко ухудшилась из‑за его деловых связей и обвинений в сексуальных правонарушениях. О том, как любимый сын королевы оказался в центре скандала — в нашем материале.
Читать дальше