WSJ сообщила об аресте принца Эндрю из-за передачи секретных файлов Эпштейну

«Эндрю регулярно отправлял Эпштейну отчеты о визитах и деловых встречах, а также сведения о британских компаниях и инвестиционных возможностях», — сообщили в публикации.
Новость дополняется.
Его называли одним из самых любимых сыновей королевы Елизаветы II, а в 1980-е он пользовался большой популярностью у публики. За последние десятилетия репутация принца Эндрю резко ухудшилась из‑за его деловых связей и обвинений в сексуальных правонарушениях. О том, как любимый сын королевы оказался в центре скандала — в нашем материале.Читать дальше