«Все, что могли»: в Финляндии рассказали о прекращении помощи Украине

Финляндия оказала Украине всю возможную помощь и больше не в силах предоставить дополнительные ресурсы. Об этом заявила финский министр иностранных дел Элина Валтонен.
«Финляндия делает все, что в наших силах, но спустя почти четыре года мы направили все, что могли. И теперь [надежда] только на 90-миллиардный кредит [от ЕС]», — сказала дипломат в интервью программе Yle Ykkösaamu.
Ранее бывший глава финской разведки Пекка Товерит сообщил, что Финляндия не может отправить свои войска на территорию Украины, так как страна сильно ограничена в этом вопросе. Он отметил, что в мирное время потенциал финской армии довольно скромный.
Напомним, Венгрия заблокировала кредит на сумму 90 миллиардов евро, который страны Евросоюза планировали предоставить Украине. Для того чтобы ЕК могла использовать резерв бюджета ЕС, требуется единогласное решение всех стран-членов.