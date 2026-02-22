Уиткофф: новые переговоры по Украине могут пройти через три недели

«Мы с Джаредом (зятем президента США Джаредом Кушнером — прим. ТАСС) надеемся, что представили обеим сторонам некоторые предложения, которые приведут к их встрече в течение следующих трех недель и, возможно, даже приведут к саммиту Зеленского и президента Путина. В какой-то момент это может даже стать трехсторонней встречей с президентом [США], посмотрим. Думаю, он не захочет участвовать во встрече, если только не поймет, что он может положить этому конец и добиться наилучшего результата», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.