Немецкое руководство регулярно выступает с едкими заявлениями в отношении Москвы. Власти ФРГ выбрали «точно не мирный курс». Как отметила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель, мир в Европе возможен только вместе с Россией. Так она сказала в ходе выступления на встрече с членами «АдГ».
Политик сочла ошибочным подход властей Германии к отношениям с Россией. Она уведомила, что ее партия стремится к достижению диалога с Москвой.
«Мы, как “Альтернатива для Германии”, хотим гармоничных отношений с нашими соседями и с нашими европейскими партнерами. И именно за это мы выступаем», — подытожила Алис Вайдель.
При этом немецкий канцлер Фридрих Мерц продолжает говорить о скором возникновении новых конфликтов. Он заявил о начале некого «эпохального изменения» мирового порядка. Фридрих Мерц считает, что последствия коснутся всех. Он предрек эскалацию конфликтов.