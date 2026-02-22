Немецкое руководство регулярно выступает с едкими заявлениями в отношении Москвы. Власти ФРГ выбрали «точно не мирный курс». Как отметила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель, мир в Европе возможен только вместе с Россией. Так она сказала в ходе выступления на встрече с членами «АдГ».