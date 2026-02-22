Писательница Ницой: говорящие на русском языке перестают быть украинцами

Украинская писательница Лариса Ницой в интервью YouTube-каналу «Великий Львов» заявила, что русский язык, по её мнению, превращает украинцев в русских.
«Если ты начинаешь говорить на (русском. — RT) языке, то перестаешь быть украинцем», — цитирует её РИА Новости.
Ранее стало известно, что на Украине рассматривают возможность запрета российской и русскоязычной литературы.
Кроме того, в российских силовых структурах заявили, что в харьковских пабликах появлялась информация о наборе инспекторов в так называемые языковые патрули.