«ЛизаАлерт»: следов Усольцевых на вертолётной площадке у Кутурчина нет

Следов семьи Усольцевых, пропавшей в красноярской тайге, на вертолётной площадке рядом с местом исчезновения не обнаружено.

Об этом ТАСС сообщила представитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду. По её словам, площадка расположена недалеко от штаба и баз отдыха, где семью видели в последний раз.

«Эту площадку, как и окрестности возле неё, службы и добровольцы осмотрели очень тщательно. Не было найдено никаких следов семьи», — отметила Чооду.

64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября во время похода на Кутурчинское Белогорье. Их до сих пор не нашли.

Подробнее о пропавшей под Красноярском семье — в материале RT.