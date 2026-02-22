Группировка «Запад» уничтожила 46 тяжёлых боевых квадрокоптеров ВСУ в зоне СВО

Помимо этого, обнаружены и ликвидированы 36 пунктов управления беспилотной авиацией, станция спутниковой связи Starlink и три склада с боеприпасами, принадлежащие ВСУ. Также в зоне ответственности «Запада» были уничтожены семь миномётных расчётов и семь наземных робототехнических комплексов противника.