Возможна встреча Путина и Зеленского: Уиткофф рассказал о новом раунде переговоров

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф выразил надежду, что в течение следующих трех недель может состояться новый раунд переговоров по Украине. Об этом он заявил в интервью Fox News.
«Мы с Джаредом надеемся, что представили обеим сторонам некоторые предложения, которые приведут к их встрече в течение следующих трех недель и, возможно, даже приведут к саммиту Зеленского и президента Путина», — сказал спецпосланник.
Уиткофф добавил, что в будущем встреча может стать трехсторонней, если президент США Дональд Трамп решит принять участие. Он выразил надежду, что в ближайшие недели будут достигнуты положительные сдвиги в урегулировании.
Ранее KP.RU писал, что трехсторонние переговоры прошли в Женеве 17−18 февраля. Спецпредставитель президента России Владимир Мединский отметил, что они были сложными, но продуктивными.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что после трехстороннего саммита в Женеве Россия не вступала в контакты с представителями США. Он уточнил, что страны ЕС не присутствовали на переговорах.