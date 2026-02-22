Польша подняла в воздух авиацию на фоне якобы активности России на Украине

Информационный портал NaTemat ранее сообщал, что регулярные вылеты истребителей якобы из-за активности российской авиации на Украине очень дорого обходятся польским налогоплательщикам. Согласно официальным данным министерства национальной обороны и ответам министерства на различные парламентские запросы, поступившие в последние годы, летный час польского истребителя F-16 стоит 76−77 тысяч злотых (около 21 тысячи долларов).