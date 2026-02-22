Подразделения группировки «Север» уничтожили группу боевиков ВСУ в Краснопольском районе Сумской области.
Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах. По данным источника, группа ВСУ пыталась выдвинуться в направлении позиций «Северян» в районе населённого пункта Покровка.
Как утверждает собеседник агентства, выдвижение было заранее выявлено разведкой, после чего по группе было нанесено комплексное огневое поражение, в результате которого она была уничтожена.
Ранее стало известно, что армия России комбинированным ударом уничтожила казармы операторов БПЛА украинского 225-го полка в районе населённого пункта Писаревка в Сумской области.