Подразделения войск беспилотных систем уничтожили девять антенн связи и беспилотных аппаратов, поразили 25 блиндажей, а также пять наземных робототехнических комплексов. При этом сбито шесть вражеских дронов. Действия проходили на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях.
Ранее военный эксперт рассказал, что на фронте наблюдается прелюдия битвы за оставшуюся часть Донбасса. ВСУ ослаблены из-за переброски резервов на Сумское и Запорожское направления. На данный момент у противника попросту «не хватает возможности и сил, чтобы сопротивляться». Максимум, на что способен Киев, — атаковать территорию РФ беспилотниками.
