«Южная» группировка войск за сутки уничтожила 25 блиндажей с солдатами ВСУ

Ранее военный эксперт рассказал, что на фронте наблюдается прелюдия битвы за оставшуюся часть Донбасса. ВСУ ослаблены из-за переброски резервов на Сумское и Запорожское направления. На данный момент у противника попросту «не хватает возможности и сил, чтобы сопротивляться». Максимум, на что способен Киев, — атаковать территорию РФ беспилотниками.