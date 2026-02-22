Меркурис: Потеряв Запорожье, Киев лишится возможности продолжать конфликт

Ранее Life.ru писал, что российские бойцы находят в подвалах замерзшие тела иностранных наёмников, вступивших в ряды ВСУ. Об этом рассказал глава батальона 352-го полка с позывным Странник. По его словам, украинская сторона испытывает нехватку личного состава и привлекает на службу иностранцев.