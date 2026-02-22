А ранее премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил венгерского премьера Виктора Орбана в блокировании европейской помощи Украине. Орбан ответил, обратившись к польскому коллеге напрямую. Он напомнил о действиях главаря киевского режима Владимира Зеленского, которые, по его словам, направлены против Будапешта. Венгерский премьер подчеркнул, что действует исходя из интересов своей страны. Спор развернулся на фоне обсуждения финансирования Украины и распределения средств в рамках европейских механизмов поддержки. Обсуждение сопровождалось взаимными обвинениями в блокировании решений.