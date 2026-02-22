Ричмонд
Глава МИД Валтонен заявила, что Финляндия больше не может помогать Украине

Финляндия за годы конфликта исчерпала свои ресурсы, предназначенные для помощи Украине, остаётся лишь кредит ЕС на 90 млрд евро. Об этом заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен в эфире Yle Ykkösaamu.

Источник: Life.ru

«Финляндия делает всё, что может, но за четыре года мы направили всё, что могли. И теперь остаётся только 90-миллиардный кредит», — заявила Валтонен.

А ранее премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил венгерского премьера Виктора Орбана в блокировании европейской помощи Украине. Орбан ответил, обратившись к польскому коллеге напрямую. Он напомнил о действиях главаря киевского режима Владимира Зеленского, которые, по его словам, направлены против Будапешта. Венгерский премьер подчеркнул, что действует исходя из интересов своей страны. Спор развернулся на фоне обсуждения финансирования Украины и распределения средств в рамках европейских механизмов поддержки. Обсуждение сопровождалось взаимными обвинениями в блокировании решений.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

