Уиткофф отметил, что Путин в разговорах с ним всегда был честным

Стивен Уиткофф, спецпосланник президента США Дональда Трампа, подчеркнул, что в ходе всех своих встреч с президентом России Владимиром Путиным он неизменно наблюдал открытость и честность со стороны российского лидера.
Об этом дипломат заявил в интервью телеканалу Fox News.
«Он всегда был со мной честен. И когда я говорю об этом, меня критикуют, но это правда. Он сказал мне, где пролегают его красные линии», — отметил Уиткофф.
Кроме того, он указал на важную значимость данных встреч и выразил надежду на успешное завершение переговоров.
Ранее Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер доложили американскому лидеру о ходе переговоров по Украине.