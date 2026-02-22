Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уиткофф отметил, что Путин в разговорах с ним всегда был честным

Уиткофф сообщил, что в ходе встреч с Путиным наблюдал открытость и честность со стороны российского лидера.

Источник: Аргументы и факты

Стивен Уиткофф, спецпосланник президента США Дональда Трампа, подчеркнул, что в ходе всех своих встреч с президентом России Владимиром Путиным он неизменно наблюдал открытость и честность со стороны российского лидера.

Об этом дипломат заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Он всегда был со мной честен. И когда я говорю об этом, меня критикуют, но это правда. Он сказал мне, где пролегают его красные линии», — отметил Уиткофф.

Кроме того, он указал на важную значимость данных встреч и выразил надежду на успешное завершение переговоров.

Ранее Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер доложили американскому лидеру о ходе переговоров по Украине.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше