«Всегда был честен»: Уиткофф рассказал подробности о встречах с Путиным

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что президент России Владимир Путин всегда был честен с ним на встречах. Об этом он сообщил в интервью Fox News.
«Он [Путин] всегда был со мной честен. И когда я говорю об этом, меня критикуют, но это правда. Он сказал мне, где пролегают его красные линии Меня критиковали за то, что я встречался с ним восемь раз», — отметил спецпосланник.
Уиткофф подчеркнул, что для него было важно понять позицию России, чтобы лучше ориентироваться в переговорах. Он добавил, что его встречи с Путиным помогли выяснить мотивы и цели российской стороны.
Ранее KP.RU сообщал, что в ночь с 22 на 23 января в Кремле состоялись переговоры между Владимиром Путиным и Стивом Уиткоффом. Встреча продолжалась 3,5 часа и завершилась успешно. Переговоры были полезными как для российской, так и для американской стороны.