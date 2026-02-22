Уиткофф заявил, что новые переговоры по Украине могут пройти через три недели

Уиткофф не исключил, что в дальнейшем переговоры могут стать трёхсторонними с участием американского лидера Дональда Трампа. По его словам, республиканец вряд ли присоединится к встрече, если не будет уверен, что сможет завершить конфликт и добиться оптимального результата. Спецпосланник также выразил надежду, что «в ближайшие недели появятся хорошие новости» в вопросе разрешения кризиса.