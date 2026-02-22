В Киеве третий раз за ночь прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

«В Киеве в третий раз за ночь прозвучали взрывы», — говорится в сообщении.
Телеканал уточнил, что взрывы произошли во время действия воздушной тревоги. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, предупреждение распространили на всю территорию страны. Официальной информации о возможных разрушениях к моменту публикации не приводилось.
Ранее в центре Львова прогремели взрывы после прибытия нарядов патрульной полиции на вызов. Пострадали 14 человек. По предварительным данным, сработало СВУ в машине или рванула граната. Львовский мэр Андрей Садовой утверждает, что речь идёт о теракте.
