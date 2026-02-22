В Киеве третий раз за ночь прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Телеканал уточнил, что взрывы произошли во время действия воздушной тревоги. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, предупреждение распространили на всю территорию страны. Официальной информации о возможных разрушениях к моменту публикации не приводилось.